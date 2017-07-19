"Сердце кровью обливается". Украинский актер призвал Киев и Москву помириться

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Украинский актер Алексей Горбунов, известный по ролям в фильмах "Стиляги" и "Обитаемый остров", призвал Киев и Москву помириться для урегулирования ситуации в Донбассе.

"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается, и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей – заканчивать войны вообще и находить выход", — сказал Горбунов в интервью ТСН.

Он также высказался против взаимных санкций. Горбунов заявил, что дружит со многими российскими артистами, в том числе Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и Сергеем Шнуровым. Он отметил, что считает многих российских коллег своими "братьями". Актер добавил, что у него "сердце кровью обливается четвертый год" из-за событий в Донбассе.

Многим российским артистам из-за выступлений в Крыму и высказываний о ситуации в Украине запрещен въезд в страну. Имена других внесены в базу "Миротворца". Ранее в базу сайта попали данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017.

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Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Алексей Воробьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.