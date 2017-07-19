Мусорный пакет вместо сумки: новый тренд от Ди Каприо

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо умилил пользователей Сети своим беззаботным и довольным видом во время прогулки с мусорным пакетом, привязанным к поясу. Снимок актера был обнародован на Twitter-странице пользовательницы Jett Rink.

Смотрите также: Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

"Вам может быть совершенно на все пофиг, но вам никогда не достичь уровня равнодушия, на котором находится Леонардо Ди Каприо, использующий мусорный пакет как поясную сумку", — отметила юзер.

На снимке видно, как из-за тяжести содержимого пакета шорты актера сползли вниз. Однако он при этом выглядел настолько беззаботно, что было явно — его это нисколько не заботит.