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    Культура

    Мусорный пакет вместо сумки: новый тренд от Ди Каприо

    (обновлено: )37
    На снимке видно, как из-за тяжести содержимого пакета шорты голливудского актера Леонардо Ди Каприо сползли вниз. Однако он при этом выглядел совершенно беззаботно.
    Довольный Ди Каприо с мусорным пакетом
    Jett Rink / Twitter

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо умилил пользователей Сети своим беззаботным и довольным видом во время прогулки с мусорным пакетом, привязанным к поясу. Снимок актера был обнародован на Twitter-странице пользовательницы Jett Rink.

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    "Вам может быть совершенно на все пофиг, но вам никогда не достичь уровня равнодушия, на котором находится Леонардо Ди Каприо, использующий мусорный пакет как поясную сумку", — отметила юзер.

    На снимке видно, как из-за тяжести содержимого пакета шорты актера сползли вниз. Однако он при этом выглядел настолько беззаботно, что было явно — его это нисколько не заботит.

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