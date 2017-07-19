Группа U2 просит американский суд отклонить иск по обвинению в плагиате

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Ирландская рок-группа U2 во вторник обратилась с просьбой к суду в США с просьбой отклонить иск, поданный против нее и ее лидера Боно (настоящее имя — Пол Хьюсон) британским композитором и гитаристом Полом Роузом, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Роуз обвиняет ирландскую группу в плагиате. Он подал иск в Федеральный суд Манхэттена в конце февраля. По словам композитора, U2 использовали многие элементы его песни "Nae Slappin" в поиске вдохновения для своей композиции "The Fly", которая входит в альбом 1991 года "Achtung Baby". Согласно материалам иска, U2 услышали его песню, подписав контракт со звукозаписывающей компанией Island Records в 1989 году. В этом же году Роуз предоставил демозапись своей песни руководству студии.

По данным агентства, в обращении к суду группа U2 заявила, что "схожести между песнями нет". Также представители музыкального коллектива заявили, что им непонятно, по какой причине Роуз так долго ждал, чтобы подать иск.

Адвокат британского композитора пока никак не прокомментировал ситуацию.

Через суд Роуз надеется добиться признания своего авторства песни "The Fly", получить 5 миллионов долларов компенсации и оплаты адвокатского гонорара.

"Achtung Baby" — седьмой студийной альбом U2. Является одним из самых успешных альбомов группы — его продажи по миру превысили 18 миллионов экземпляров. В 1993 году пластинка была отмечена премией "Грэмми" в категории "Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой".

Ранее сообщалось, что гитарист U2 Эдж (Дэвид Эванс) стал первым рок-музыкантом, выступившим в Сикстинской капелле.