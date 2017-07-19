Премьера 7-го сезона "Игры престолов" побила рекорд по числу зрителей

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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Знаменитый сериал "Игра престолов" кабельного канала HBO собрал более 16 миллионов зрителей на премьере 7-го сезона, сообщает во вторник New York Times.

Первый эпизод сезона 17-го июля смотрели 16,1 млн зрителей — этот рейтинг включает разные платформы, в том числе телевидение и интернет. Эпизод стал рекордным для всех премьер НВО. Как ожидается, количество зрителей увеличится за счет повторов и сервисов on-demand — в прошлом сезоне среднее количество просмотров для одного эпизода сериала составило почти 26 миллионов.

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Очередной сезон сериала вышел позже, чем в прошлые годы — в июле вместо апреля, к тому же он пойдет в сокращенном формате. В нынешнем сезоне будет показано семь часовых серий вместо 10, а заключительный восьмой сезон в 2018 году будет включать лишь шесть эпизодов.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.