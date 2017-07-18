наверх
18.07.201723:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Сложные обстоятельства". В Одессе отменили спектакль российской актрисы

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (361)

    (обновлено: )24501
    Спектакль был запланирован на 21 Одесском театре юного зрителя. На сайте театра говорится, что он отменяется в связи "со сложными сложившимися обстоятельствами".
    Актриса Нонна Гришаева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Одессе отменили спектакль "Варшавская мелодия" российской актрисы Нонны Гришаевой. Соответствующая информация опубликована на сайте одесского театра.

    "В связи со сложными сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль "Варшавская мелодия", — сказано в сообщении.

    Спектакль был запланирован на 21 Одесском театре юного зрителя.

    Артист Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

    Ранее представители ВО "Свобода" обратились в СБУ с просьбой отреагировать на планы Нонны Гришаевой посетить Украину. Соответствующее обращение было направлено на имя глав Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины. Националисты заявили, что Гришаева "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории. Также они отметили, что в Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов, и в настоящее время фамилия актрисы внесена в базу сайта "Миротворец".

    С сентября 2012 года в одесском Театре юного зрителя идет спектакль "Варшавская мелодия", главную роль (Гели) в котором исполняет Гришаева. Она же выступила продюсером данной постановки. Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг США
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Вадим Новинский
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"