"Сложные обстоятельства". В Одессе отменили спектакль российской актрисы

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Одессе отменили спектакль "Варшавская мелодия" российской актрисы Нонны Гришаевой. Соответствующая информация опубликована на сайте одесского театра.

"В связи со сложными сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль "Варшавская мелодия", — сказано в сообщении.

Спектакль был запланирован на 21 Одесском театре юного зрителя.

Ранее представители ВО "Свобода" обратились в СБУ с просьбой отреагировать на планы Нонны Гришаевой посетить Украину. Соответствующее обращение было направлено на имя глав Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины. Националисты заявили, что Гришаева "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории. Также они отметили, что в Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов, и в настоящее время фамилия актрисы внесена в базу сайта "Миротворец".

С сентября 2012 года в одесском Театре юного зрителя идет спектакль "Варшавская мелодия", главную роль (Гели) в котором исполняет Гришаева. Она же выступила продюсером данной постановки. Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года.