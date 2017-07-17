В Киеве установили памятные знаки Шевченко и Ильченко

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Киеве установили ​мемориальные доски двум знаменитым украинцам — поэту и художнику Тарасу Шевченко и писателю и сценаристу Александру Ильченко, сообщила заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко.

"В прошлом году было заказано 24 мемориальных памятных знака. Они все были изготовлены, а в этом году будут установлены", — сообщила Старостенко.

Памятный знак Александру Ильченко появился на ул. Владимирской, 73, где долгое время жил писатель. Мемориальная доска Тарасу Шевченко установлена на ул. Малой Житомирской, 2, где в 1859 году после ссылки он жил. Пол словам Старостенко, на производство и установку мемориальных досок городской совет выделил более 1 миллиона гривен. С начала года уже установлены памятные знаки художнице Татьяне Яблонской, архитектору Сергею Григорьеву, полковник армии УНР Евгению Коновальцу, композитору Владимиру Ивасюку и другим выдающимся деятелям Украины.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 16 июля, в британском Манчестере состоялось торжественное открытие привезенного из Украины памятника немецкому философу, одному из основоположников марксизма Фридриху Энгельсу.