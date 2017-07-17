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    Культура

    Националисты требуют запретить въезд в Украину артистке Нонне Гришаевой

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (360)

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    Националисты утверждают, что Гришаева "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории. Также националисты отмечают, что в Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.
    Актриса Нонна Гришаева
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. ВО "Свобода" требует запретить въезд в Украину российской артистке Нонне Гришаевой, спектакль которой запланирован 21 июля в Одессе, передает в воскресенье УНИАН со ссылкой на Одесскую городскую организацию партии "Свобода".

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    Сообщается, что соответствующее обращение 15 июля направлено на имя глав службы безопасности и государственной пограничной службы Украины.

    По данным агентства, в обращении отмечается, что 21 июля (день рождения Гришаевой) в Одессе в Театре юного зрителя запланирован прощальный спектакль "Варшавская мелодия", в котором Гришаева исполняет главную роль.

    Националисты утверждают, что Гришаева "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории. Также националисты отмечают, что в Крыму она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов, и в настоящее время фамилия актрисы внесена в базу сайта "Миротворец".

    "В связи с этим надеемся на государственную позицию соответствующих структур Украины, которые должны принять меры, предусмотренные действующим законодательством Украины", — заявили в партии.

    По данным агентства, с сентября 2012 года в одесском Театре юного зрителя идет спектакль "Варшавская мелодия", главную роль (Гели) в котором исполняет Гришаева. Она же выступила продюсером данной постановки. Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года.

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