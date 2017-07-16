В Кабмине сообщили подробности законопроекта о гастролях российских артистов

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Законопроект о гастролях российских артистов в Украине предусматривает, что организаторы мероприятий должны за 30 дней сообщать правоохранителям о приглашенных артистах из России, причем за сокрытие данных предусмотрен штраф до 320 тысяч гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

"Если не видишь свое мероприятие без исполнителя из страны-агрессора, то надо сообщить за 30 дней правоохранительные органы, чтобы они проверили приглашенных гастролеров", — заявил Кириленко.

Он отметил, что организатор должен сообщить настоящее имя и фамилия артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные.

"Если окажется, что приглашенный артист незаконно находился в Крыму, поддерживает российского агрессора, в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, публично высказывался с неуважением к территориальной целостности или суверенитету Украины, то согласие на выступление не будет", — подчеркнул Кириленко.

Вице-премьер-министр сообщил, что за невыполнение этого закона предусматривается ответственность для организаторов концертов.

"Если организатор в нарушение законодательства будет приглашать российских артистов и не будет сообщать об этом или скрывать данные — штраф от 50 до 100 минимальных зарплат, это от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен", — сказал Кириленко.

Он ожидает, что законопроект будет принят в сентябре, но призывал организаторов всех фестивалей и концертов уже сейчас придерживаться таких норм.

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявлял, что российские артисты смогут выступать в Украине только после согласования с СБУ.