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    Культура

    В Кабмине сообщили подробности законопроекта о гастролях российских артистов

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (359)

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    По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, организатор концерта должен сообщить настоящее имя и фамилию артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Законопроект о гастролях российских артистов в Украине предусматривает, что организаторы мероприятий должны за 30 дней сообщать правоохранителям о приглашенных артистах из России, причем за сокрытие данных предусмотрен штраф до 320 тысяч гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

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    "Если не видишь свое мероприятие без исполнителя из страны-агрессора, то надо сообщить за 30 дней правоохранительные органы, чтобы они проверили приглашенных гастролеров", — заявил Кириленко.

    Он отметил, что организатор должен сообщить настоящее имя и фамилия артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные.

    "Если окажется, что приглашенный артист незаконно находился в Крыму, поддерживает российского агрессора, в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, публично высказывался с неуважением к территориальной целостности или суверенитету Украины, то согласие на выступление не будет", — подчеркнул Кириленко.

    Вице-премьер-министр сообщил, что за невыполнение этого закона предусматривается ответственность для организаторов концертов.

    "Если организатор в нарушение законодательства будет приглашать российских артистов и не будет сообщать об этом или скрывать данные — штраф от 50 до 100 минимальных зарплат, это от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен", — сказал Кириленко.

    Он ожидает, что законопроект будет принят в сентябре, но призывал организаторов всех фестивалей и концертов уже сейчас придерживаться таких норм.

    Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявлял, что российские артисты смогут выступать в Украине только после согласования с СБУ.

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