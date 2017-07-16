На съемках "Ходячих мертвецов" погиб каскадер

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В США на съемках одного из самых известных сериалов "Ходячие мертвецы" произошел несчастный случай. 33-летний каскадер Джон Бернекер, упав с высоты почти 8 метров, получил тяжелые травмы и скончался на следующий день, сообщает The Daily Mail.

На данный момент, съемочный процесс восьмого сезона сериала приостановлен из-за трагедии, которая произошла на площадке. Случай произошел, когда на репетиции сцены драки, каскадер Джон упал с восьмиметровой высоты на бетонную плиту, вместо специальной подушки. Он получил тяжелые травмы, в том числе головы, из-за чего врачи диагностировали ему "смерть мозга".

14-го июля мужчину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких после того, как врачи подтвердили, что надежды нет, и мозг Джона умер.

Ранее сообщалось, что молодой парень погиб в Мариуполе Донецкой области при попытке выполнить каскадерский трюк на железной дороге. 19-летний парень пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона, но задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Медики констатировали смерть потерпевшего.