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    На съемках "Ходячих мертвецов" погиб каскадер

    (обновлено: )11
    Случай произошел, когда на репетиции сцены драки, каскадер Джон Бернекер упал с восьмиметровой высоты на бетонную плиту, вместо специальной подушки.
    Каскадер Джон Бернекер
    bigbaldhead

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В США на съемках одного из самых известных сериалов "Ходячие мертвецы" произошел несчастный случай. 33-летний каскадер Джон Бернекер, упав с высоты почти 8 метров, получил тяжелые травмы и скончался на следующий день, сообщает The Daily Mail.

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    На данный момент, съемочный процесс восьмого сезона сериала приостановлен из-за трагедии, которая произошла на площадке. Случай произошел, когда на репетиции сцены драки, каскадер Джон упал с восьмиметровой высоты на бетонную плиту, вместо специальной подушки. Он получил тяжелые травмы, в том числе головы, из-за чего врачи диагностировали ему "смерть мозга".

    14-го июля мужчину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких после того, как врачи подтвердили, что надежды нет, и мозг Джона умер.

    Ранее сообщалось, что молодой парень погиб в Мариуполе Донецкой области при попытке выполнить каскадерский трюк на железной дороге. 19-летний парень пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона, но задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Медики констатировали смерть потерпевшего.

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