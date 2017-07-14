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    Культура

    Поп-звезда Бейонсе показала первые фото новорожденной двойни

    (обновлено: )11010
    До сих пор ни Бейонсе, одна из самых популярных певиц в мире, ни ее муж, звезда хип-хопа и предприниматель Джей-Зи, не объявляли о рождении детей.
    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Американская поп-звезда Бейонсе опубликовала в Instagram фотографии своих близнецов, Картера и Руми, тем самым впервые подтвердив факт их рождения, сообщает Рейтер.

    "Сэру Картеру и Руми сегодня — 1 месяц", — написала Бейонсе к фотографии, на которой она держит двух своих детей.

    Фотографию "залайкали" почти 2,25 миллиона раз всего через час после публикации.

    @beyonce
    Бейонсе показала первые фото новорожденной двойни

    Отец Бейонсе, Мэтью Ноулз, сообщил в июне, что его дочь стала матерью близнецов, подтверждая более ранние сообщения. Однако до сих пор ни Бейонсе, одна из самых популярных певиц в мире, ни ее муж, звезда рэпа и предприниматель Джей-Зи, не объявляли о рождении детей.

    Бейонсе объявила о беременности в феврале этого года.

    Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь — Блю Айви Картер, ей пять лет.

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