Поп-звезда Бейонсе показала первые фото новорожденной двойни

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Американская поп-звезда Бейонсе опубликовала в Instagram фотографии своих близнецов, Картера и Руми, тем самым впервые подтвердив факт их рождения, сообщает Рейтер.

"Сэру Картеру и Руми сегодня — 1 месяц", — написала Бейонсе к фотографии, на которой она держит двух своих детей.

Фотографию "залайкали" почти 2,25 миллиона раз всего через час после публикации.

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Отец Бейонсе, Мэтью Ноулз, сообщил в июне, что его дочь стала матерью близнецов, подтверждая более ранние сообщения. Однако до сих пор ни Бейонсе, одна из самых популярных певиц в мире, ни ее муж, звезда рэпа и предприниматель Джей-Зи, не объявляли о рождении детей.

Бейонсе объявила о беременности в феврале этого года.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь — Блю Айви Картер, ей пять лет.