Джамала сменила имидж

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Украинская певица Джамала покрасила волосы в стиле омбре.

Новым имиджем она поделилась в соцсетех.

Певица ранее была брюнеткой, а теперь осветлила кончики волос.

Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как Джамала, — украинская певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

За свою творческую карьеру, которая продолжается с 2001 года по настоящее время, записала и выпустила три студийных альбома, один концертный и два мини-альбома, в которые вошли песни на английском, украинском, русском и крымскотатарском языках. В 2013 году снялась в фильмах "Поводырь" украинского режиссера Олеся Санина и "Полина" франко-бельгийского режиссера Олиаса Барко.

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В 2009 году одержала победу на восьмом международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Получила четыре статуэтки украинской музыкальной премии "YUNA", две премии "ELLE Style Award". Также имеет награды таких премий, как "Человек года", "Best Fashion Awards", "Red Apple Awards", "Eurostory Awards", "Marcel Bezençon Award" и "Cosmopolitan Awards". В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни Евровидение 2016 в Стокгольме с песней "1944".