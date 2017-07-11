Скрипка, гетто и язык. Полиция отказалась открывать уголовное дело

УНИАН

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Нацполиция Украины не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлением лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о создании гетто для тех, кто не может выучить украинский язык, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ ведомства на соответствующий запрос.

"Оснований для внесения изложенных в обращении сведений в Единый реестр досудебных расследований не установлено", — говорится в сообщении.

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Ранее Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Украины Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Позднее Скрипка заявил, что "в бесправном гетто" в Украине живут и украиноязычные граждане, а его предыдущее заявление якобы исказили. Полиция сообщила, что проверит высказывания Скрипки.