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    Культура

    Скрипка, гетто и язык. Полиция отказалась открывать уголовное дело

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (354)

    (обновлено: )17405
    Оснований для внесения изложенных в обращении сведений в Единый реестр досудебных расследований не установлено, говорится в ответе на журналистский запрос.
    Олег Скрипка. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Нацполиция Украины не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлением лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о создании гетто для тех, кто не может выучить украинский язык, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ ведомства на соответствующий запрос.

    Олег Скрипка. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Оснований для внесения изложенных в обращении сведений в Единый реестр досудебных расследований не установлено", — говорится в сообщении.

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    Ранее Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Украины Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Позднее Скрипка заявил, что "в бесправном гетто" в Украине живут и украиноязычные граждане, а его предыдущее заявление якобы исказили. Полиция сообщила, что проверит высказывания Скрипки.

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