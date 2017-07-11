Создатели "Маши и медведя" о запрете в Украине: пострадают сами телеканалы

Кадр из мультфильма

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Если российский мультфильм "Маша и медведь" будет запрещен к показу на украинском телевидении, пострадают только сами телеканалы, заявил РИА Новости во вторник управляющий директор студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко.

Ранее СМИ сообщили, что одесская общественная организация "Совет общественной безопасности" направила в Верховную Раду, Госагентство по вопросам кино и в Госкомитет телерадиовещания обращение с предложением запретить мультфильм "Маша и медведь" на украинском телевидении.

"Сериал "Маша и медведь" на украинском языке присутствует в Интернете, только на канале "Маша та ведмiдь" более 900 тысяч подписчиков и более 750 миллионов просмотров. И если он исчезнет с экранов телевизионных каналов, нам кажется, от этого потеряют только каналы. Мы – абсолютно частный проект, реализующий только идеи авторов", — сказал Ловейко.

Он подчеркнул, что проект студии вне политики, и ему жаль, что кому-то хочется на нем получить политические дивиденды – в любой стране, будь то Украина, Польша, Сербия или Латвия.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимакорд" впервые увидел свет в 2009 году. Он продан на всех континентах и везде имеет большой успех. Права на показ фильма купили такие известные компании, как Netflix, Turner (UK and Latin America), KIKA (Germany), France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa и другие. На сервисе YouTube мультфильм посмотрели около 1,7 миллиарда пользователей.

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Ранее преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги обвинил "Машу и Медведя" в пропаганде "мягкой" военной силы и участии в гибридной войне. Создатели мультсериала не захотели комментировать такое заявление.