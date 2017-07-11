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    Культура

    Роулинг написала сказку на маскарадном костюме

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    По словам британской писательницы Джоан Роулинг, она праздновала 50-летие одновременно с Хэллоуином и оделась в костюм потерянной рукописи, на которой написала большую часть новой книги.
    Британская писательница Джоан Роулинг
    Facebook J.K. Rowling

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Британская писательница Джоан Роулинг записала одну из своих новых сказок прямо на маскарадном костюме, сейчас она не уверена, будет ли когда-нибудь публиковать этот текст.

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    "Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения). Я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги. Не знаю, будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас она висит в моем шкафу", — сообщила 51-летняя Роулинг в интервью телеканалу CNN.

    Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации "поттерианы". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.

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