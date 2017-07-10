Мультфильм "Маша и медведь" оказался под угрозой запрета в Украине

Кадр из мультфильма

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Одесская общественная организация "Совет общественной безопасности" призывает запретить трансляцию мультфильма "Маша и медведь" (Россия) в Украине.

Соответствующее обращение направлено в профильные комитеты Верховной Рады, Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, Госагентства по вопросам кино и Госкомитета телерадиовещания.

Читайте также: Прозрение Скрипки. Певец осудил срывы концертов в Одессе

"Учитывая гибридную войну в Украине, которую руками кадровых военных и террористов ведет РФ, активная общественность убеждена, что мультфильм "Маша и медведь" является пропагандистским инструментом навязывания детям положительного образа России, является крайне опасным для безопасности Украины", — говорится в обращении.

В нем также отмечается, что "российские пропагандисты отправляют детям четкий сигнал — медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.