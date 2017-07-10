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    Известная российская телеведущая попала в базу "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (350)

    (обновлено: )22711
    Сведения о телерадиоведущей Ольге Бузовой внесены в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.
    Российская телеведущая Ольга Бузова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Информация о российской телерадиоведущей Ольге Бузовой внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

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    Ее имя включили в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

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    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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