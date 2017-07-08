Российский актер Яценко получил приз кинофестиваля в Карловых Варах

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Российский актер Александр Яценко получил приз Международного кинофестиваля в чешских Карловых Варах за лучшую мужскую роль в фильме "Аритмия", кинокартина российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" победила в конкурсной секции "К Востоку от Запада".

Церемония награждения победителей фестиваля транслируется в субботу по государственному чешскому телеканалу. Фестиваль проходил в 52-й раз с 30 июня по 8 июля.

Лучшей мужской ролью на кинофестивале в Карловых Варах признана роль Яценко, сыгравшего доктора в фильме "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова. Фильм Хлебникова рассказывает про врача скорой помощи, который настолько же успешен в работе, насколько не успешен в личных отношениях. На недавно прошедшем фестивале "Кинотавр" Яценко удостоился аналогичного приза, а "Аритмия" был признан лучшим фильмом.

Главный приз Карловых Вар в параллельной программе "К Востоку от Запада" взяла картина "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта. Главные роли в ленте исполнили Алексей Серебряков и Евгений Ткачук.

"Мы счастливы получить эту высокую награду, взволнованы, воодушевлены тем приемом, который нам здесь оказали", — заявил на чешском языке при получении награды Хант. Актер Яценко не смог участвовать в церемонии награждения. Для обоих представленных в Карловых Варах российских фильмов это была международная премьера.

Главный приз кинофестиваля, Хрустальный глобус, завоевал фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец". Специального приза жюри удостоена лента боснийского режиссера Алена Дрлевича "Мужчины не плачут". Приз за лучшую режиссуру получил представитель Словакии Петер Бебяк, который представил на фестивале совместный словацко-украинский фильм "Черта".

Актрисы Йовита Будник и Элиан Умугире поделили приз за лучшую женскую роль, исполненную ими в фильме польских режиссеров Йоганны и Кшиштофа Краузе "Птицы поют в Кигали".

В конкурсе документальных картин победил фильм испанского режиссера Густаво Салмерона "Множество детей, обезьяна и замок".

Специального приза зрителей удостоен американский фильм "Ветреная река", а исполнивший в нем главную роль Джереми Реннер получил приз президента фестиваля за большой вклад в мировую кинематографию.

Приз за выдающийся вклад в развитие чешского кино получил режиссер Вацлав Ворличек, хорошо известный российским зрителям по фильму "Три орешка для Золушки".

Ранее сообщалось, что фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил главный приз на международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München).