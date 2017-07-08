Певица Гайтана стала мамой

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Украинская певица Гайтана родила первенца. Об этом 38-летняя звезда сообщила в своем микроблоге в Instagram.

"С Днём Семьи, Любви и Верности Я ценю каждый миг проведённый со своей семьёй! Сердце переполнено любовью… А мечты сбываются", – подписала Гайтана фото, на котором позирует с букетом цветов.

Ранее сообщалось, что 38-летняя певица рассекретила свое "интересное" положение на премьере научно-фантастического фильма "Сфера" в Киеве. Гайтана пришла на премьеру в элегантном обтягивающем платье в пол, эффектно подчеркивающем округлившийся животик артистки. Сопровождал Гайтану ее возлюбленный.