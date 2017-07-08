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    Культура

    Певица Гайтана стала мамой

    (обновлено: )31
    Тридцативосьмилетняя украинская певица Гайтана в своем микроблоге в Instagram разместила фотографию, на которой она позирует с букетом цветов.
    Певица Гайтана
    instagram.com/gaitana_music

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Украинская певица Гайтана родила первенца. Об этом 38-летняя звезда сообщила в своем микроблоге в Instagram.

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    "С Днём Семьи, Любви и Верности Я ценю каждый миг проведённый со своей семьёй! Сердце переполнено любовью… А мечты сбываются", – подписала Гайтана фото, на котором позирует с букетом цветов.

    Ранее сообщалось, что 38-летняя певица рассекретила свое "интересное" положение на премьере научно-фантастического фильма "Сфера" в Киеве. Гайтана пришла на премьеру в элегантном обтягивающем платье в пол, эффектно подчеркивающем округлившийся животик артистки. Сопровождал Гайтану ее возлюбленный.

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