Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению из-за ужина с Путиным

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Звезду итальянского кинематографа Орнеллу Мути в Италии приговорили к 500 евро штрафа и условному тюремному заключению сроком на полгода за фальшивый больничный, который позволил ей отменить спектакль в Италии и отправиться в Россию на благотворительный ужин с президентов РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает издание Il Gazzettino со ссылкой на решение Кассационного суда Триеста, Мути в декабре 2010 года предоставила поддельную справку о болезни в один из театров города Порденоне, где должно было пройти ее выступление, а сама вылетела в Санкт-Петербург. Там она приняла участие в благотворительном ужине с российским президентом и голливудским актером Кевином Костнером.

Таким образом, Кассационный суд смягчил наказание, вынесенное в 2015 году судом первой инстанции Порденоне, снизив как штраф, так и тюремный срок, а также заменив обвинение в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами на попытку подлога.

Избежать тюремного наказания Мути сможет в случае, если выплатит театру 30 тысяч евро. В дополнение к штрафу суд обязал актрису выплатить представителям театра 3,6 тысячи евро в качестве судебных издержек.

Речь в суде шла о событиях 10 декабря 2010 года. В этот день Мути должна была выйти на сцену местного театра Верди в Порденоне, однако актриса попросила перенести спектакль якобы по причине своей болезни и предоставила справку от врача, в которой говорилось о заболевании ларингофарингитом и необходимости "пяти дней отдыха".

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Буквально через несколько дней после этого в прессе появились сообщения, что вечером того же дня Мути участвовала в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге. Администрация театра Верди после случившегося подала иск против актрисы.

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути намерена получить российское гражданство.