Украинец пытался вывезти в Израиль артефакты скифских времен

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Украинец пытался вывезти в Израиль старинные монеты и наконечники для стрел скифских времен, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В аэропорту Днепра пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины артефактов скифских времен", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правоохранители проверили чемодан 37-летнего гражданина Украины, при осмотре в нем были обнаружены 18 монет Ольвии (Дельфин) и 15 наконечников для стрел (скифских времен).

Ранее сообщалось, что коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к РФ. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.