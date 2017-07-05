Вице-премьер назвал условия гастролей в Украине артистов из России

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что российские артисты смогут выступать в Украине только после согласования с СБУ.

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде".

"Попеть в оккупированном Крыму, а через два дня "срубить копейку" с публики где-то в Одессе или в Киеве — не вопрос для заезжего российского гастролера. К тому же публика часто ничего не подозревает. В отличие от организаторов, которые всегда точно знают, кого приглашают", — написал он.

Он напомнил, что за последнюю неделю СБУ и пограничники были вынуждены запретить въезд в Украину десяти российским певцам.

Кириленко подчеркнул, что проблему надо урегулировать законодательно, потому что "правоохранители не должны бегать за российскими арт-нарушителями, а иметь информацию заранее".

"И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без россиян, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления. Помня о Перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности, и нормах Закона о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", — отметил он.

Он подчеркнул, что "только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета въезда исполнителю из страны-агрессора, организатор может проводить мероприятие с его участием".

По его словам, "соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях, которыми устанавливаются особенности организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане страны-агрессора, уже подготовлены".

Напомним, на днях российскому рок-музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину.