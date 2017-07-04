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    Украинская "девушка Бонда" оголилась

    (обновлено: )128243
    На снимке Ольга Куриленко запечатлена в красном купальнике возле бассейна. На момент публикации фотографию "лайкнули" более 9 тысяч интернет-пользователей.
    Актриса Ольга Куриленко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко разместила в социальной сети Instagram фото, на котором она запечатлена в красном купальнике.

    "Наслаждаюсь бассейном", — подписала она снимок.

    На момент публикации фотографию "лайкнули" более 9 тысяч интернет-пользователей.

    Ольга Куриленко/Instagram
    Ольга Куриленко в купальнике

    В какой стране она проводит лето, Куриленко не уточнила.

    Ольга Куриленко родилась в 1979 году в Бердянске Запорожской области. Мать — белорусского происхождения, отец — украинец. Родители развелись вскоре после рождения дочери. Воспитывалась матерью и бабушкой. С 8 лет учила английский язык, с 7 лет — игре на фортепиано и ходила в балетную студию. Училась в школе № 16 города Бердянска. В возрасте 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison.

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    В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

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