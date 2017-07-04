Украинская "девушка Бонда" оголилась

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко разместила в социальной сети Instagram фото, на котором она запечатлена в красном купальнике.

"Наслаждаюсь бассейном", — подписала она снимок.

На момент публикации фотографию "лайкнули" более 9 тысяч интернет-пользователей.

Ольга Куриленко/Instagram Ольга Куриленко в купальнике

В какой стране она проводит лето, Куриленко не уточнила.

Ольга Куриленко родилась в 1979 году в Бердянске Запорожской области. Мать — белорусского происхождения, отец — украинец. Родители развелись вскоре после рождения дочери. Воспитывалась матерью и бабушкой. С 8 лет учила английский язык, с 7 лет — игре на фортепиано и ходила в балетную студию. Училась в школе № 16 города Бердянска. В возрасте 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison.

Смотрите также: Фитнес-тренер взорвала сеть аппетитными формами и откровенными фото

В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.