Мелитопольский активист намерен засудить чиновников за ремонт памятников

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Мелитопольский активист Алексей Николаенко добился через суд, чтобы городской отдел полиции внес в ЕРДР уголовное производство по факту нецелевого использования средств в ходе ремонта памятников, сообщает РИА-Мелитополь.

Как отмечается, на ремонт памятников и сооружений было потрачено порядка 140 тыс. грн. Пенсионер считает, что коммунальщики потратили их незаконно.

В ходе сессии городского совета депутаты выделили 140 тысяч гривен на ремонт памятника подпольщикам, братской могилы советских воинов, а также памятников М. Горькому, А. Пушкину, Б. Хмельницкому. Одна из криворожских компаний в рамках текущего ремонта обновила арку на площади Победы, отреставрировала памятник Героям-подпольщикам, Б. Хмельницкому, крест на южном выезде из города, отмечает издание. При этом, по словам общественного активиста со ссылкой на официальные ответы чиновников, деньги за работу криворожская компания еще не получила.

Николаенко заявил, что Минкультуры отказалось от большинства памятников, исключив их из Госреестра недвижимых памятников Украины, в результате чего на сегодняшний день все памятники Мелитополя являются бесхозными сооружениями, незаконно размещенными на земельных участках, которые входят в собственность территориальной общины.

Мелитопольская судья Тамара Мищенко по иску пенсионера обязала городской отдел полиции внести в ЕРДР уголовное производство по факту служебной халатности и нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета в размере 140 тыс. грн. на проведение работ по ремонту имущества, не принадлежащего городской общине. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В то же время начальник УЖКХ Алексей Тегимбаев заявил, что ни депутаты городского совета, ни его ведомство законодательство не нарушали.

"Алексей Николаенко считает, что мы ремонтировали памятники. А я считаю, что это объекты благоустройства. И я, как исполнитель услуг обязан содержать в надлежащем санитарном и техническом состоянии эти объекты. Я имею полное право нанимать людей и поддерживать эти объекты в удовлетворительном состоянии. Никакого нецелевого использования средств нет. Все по кодам экономического классификатора разбито. Деньги выделялись не на реставрацию, не на капремонт, а на поддержание в нормальном состоянии объектов благоустройства. Никто не выделял деньги под памятники культурного наследия", — сказал Тегимбаев.

Ранее сообщалось, что в Киеве осталось десять памятников и 18 памятных знаков времен СССР, которые еще не "декоммунизированы" в рамках соответствующего закона и подлежат сносу.