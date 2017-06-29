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    Украина обжалует "крупный штраф" за недопуск России на Евровидение

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (125)

    (обновлено: )32724
    НОТУ считает, что санкции являются необоснованными. Киев будет обжаловать такие санкции "согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе, и уставу ЕВС".
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Соорганизатор Евровидения в Киеве — Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) — считает необоснованными санкции из-за недопуска на конкурс участницы от РФ Юлии Самойловой и будет обжаловать это решение.

    Ранее СМИ сообщили, что Европейский вещательный союз (EBU) наложил "крупный штраф" на НОТУ из-за запрета на выступление конкурсантки из РФ Самойловой на конкурсе Евровидение.

    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    УНИАН
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    Национальня общественная телерадиокомпания Украины заявила, что решение о запрете въезда на территорию страны Самойловой сроком на три года принимала Служба безопасности Украины в связи "с доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию оккупированного Крыма".

    "В связи с этим НОТУ сообщает, что неукоснительно придерживается законодательства Украины, выполняет решения уполномоченных органов власти и не видит возможным нарушать законы государства под каким-либо предлогом. Евровидение, как и любой другой международный конкурс, не может стать исключением и оправданием для нарушения законов стран-участниц конкурса", — говорится в заявлении на сайте компании.

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    Кроме того, НОТУ подчеркивает, что общественный вещатель не является органом, который контролирует границы или влияет на законодательство Украины, вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

    "Учитывая вышеизложенное, санкции против НОТУ являются необоснованными. НОТУ будет обжаловать такие санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе, и уставу ЕВС", — говорится в заявлении.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

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