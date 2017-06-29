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    Украине грозит крупный штраф из-за нарушения правил Евровидения

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    (обновлено: )1150121
    Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что организаторы Евровидения могут ввести санкции против Киева за необеспечение участия российской певицы в конкурсе.
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017, прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе, сообщило четверг агентство Рейтер.

    Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

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    "В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении вещательно союза.

    Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что организаторы Евровидения могут ввести санкции против Киева за необеспечение участия российской певицы в конкурсе.

    "Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас-таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой", — сообщил он в социальной сети Facebook.

    "И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию", — добавил он.

    "А "Европейский союз вещателей "просто становится в очередь вместе с РФ (которая тоже, по нашей информации, готовит свой отдельный иск, приказывая UA: PBC по политическим причинам), Евроньюз, который протягивает лапки по долгам "имени Азарова", и многими другими желающими задушить в колыбели едва родившегося Общественного вещателя Украины", — добавил Аласания.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    Представлять Россию на Евровидении должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

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