Украине грозит крупный штраф из-за нарушения правил Евровидения

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса Евровидение-2017, прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе, сообщило четверг агентство Рейтер.

Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

"В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении вещательно союза.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что организаторы Евровидения могут ввести санкции против Киева за необеспечение участия российской певицы в конкурсе.

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас-таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой", — сообщил он в социальной сети Facebook.

"И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию", — добавил он.

"А "Европейский союз вещателей "просто становится в очередь вместе с РФ (которая тоже, по нашей информации, готовит свой отдельный иск, приказывая UA: PBC по политическим причинам), Евроньюз, который протягивает лапки по долгам "имени Азарова", и многими другими желающими задушить в колыбели едва родившегося Общественного вещателя Украины", — добавил Аласания.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Представлять Россию на Евровидении должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.