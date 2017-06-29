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    Sony спустя почти 30 лет возобновит производство виниловых пластинок

    (обновлено: )5520
    Компания Sony объясняет свое решение повышенным спросом на грампластинки, наблюдаемом на рынке в последние десятилетие. Также сообщается, что Sony оборудовала один из своих заводов специальной пресс-формой для литья виниловых пластинок.
    Стенд компании Sony на выставке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Японская компания Sony Corp объявила о планах по возобновлению производства виниловых пластинок впервые после почти 30-летнего перерыва.

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    По данным агентства Киодо со ссылкой на представителей компании, массовое производство грампластинок должно быть запущено уже в течение текущего финансового года (начался 1 апреля 2017 года). По данным агентства, подразделение японской компании — Sony Music Entertainment Japan – недавно оборудовала завод в центральной части столичного региона специальной пресс-формой для литья виниловых пластинок.

    Компания объясняет свое решение повышенным спросом на грампластинки, наблюдаемом на рынке в последние десятилетие. Так, к примеру, в Японии в 2016 году было изготовлено почти 800 тысяч виниловых пластинок, в то время как в 2010 году было отлито лишь 105 тысяч грампластинок.

    Sony Corp. выпускала виниловые пластинки вплоть до 1989 года, когда общепризнанным форматом в индустрии звукозаписи стали CD-диски. С тех пор производством грампластинок в Японии занималась лишь одна компания — Toyokasei Co.

    Ранее сообщалось, что официальный альбом Евровидения впервые в истории песенного конкурса выйдет на виниловых пластинках.

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