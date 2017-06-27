Американский музыкант попал в тюрьму ОАЭ из-за обезболивающего

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Американский музыкант попал на два месяца в тюрьму ОАЭ за то, что привез в страну обезболивающие таблетки без необходимого рецепта от врача, сообщает издание Arabian Business.

После заключения он был депортирован.

Тридцатисемилетний Мэтью Гонсалес был задержан в апреле этого года за незаконное владение опиоидным анальгетиком.

Он был приговорен к двум годам лишения свободы, однако после предоставления рецепта родственниками американца приговор заменили депортацией и штрафом в 2 тысячи долларов.

По словам певца, он провел в тюрьме ОАЭ более двух месяцев.

Власти ОАЭ не раз призывали туристов не ввозить в страну запрещенные медикаменты без рецепта. Список этих лекарств размещен на сайте министерства здравоохранения ОАЭ.

Напомним, ранее названы самые богатые музыканты Великобритании.