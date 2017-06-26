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    Культура

    В Москве госпитализирован известный актер

    (обновлено: )461
    СМИ сообщили, что 95-летний Этуш госпитализирован в одну из клиник Москвы. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи уточнили, что актера отвезли в НИИ имени Склифосовского.
    Актер Владимир Этуш. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн – РИА Новости Украина. В Москве в НИИ имени Склифосовского госпитализирован известный советский и российский актёр театра и кино Владимир Этуш.

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    Об этом сообщили РИА Новости на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

    Ранее в СМИ появилась информация, что народный артист СССР, 95-летний Этуш госпитализирован в одну из клиник Москвы.

    "(Госпитализирован) в институт Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

    Директор Вахтанговского театра, где служит Этуш, Кирилл Крок рассказал, что госпитализацию провели в связи с серьезной травмой артиста.

    "Этуш при входе в здание поликлиники зацепился ногой и упал. Сейчас он госпитализирован в институт Склифосовского. Спектакль "Бенефис" с участием Владимира Абрамовича, который должен состояться завтра, будет отменен", — сообщил Крок.

    Напомним, в мае этого года Этушу исполнилось 95 лет.

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