В Москве госпитализирован известный актер

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости Украина. В Москве в НИИ имени Склифосовского госпитализирован известный советский и российский актёр театра и кино Владимир Этуш.

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Об этом сообщили РИА Новости на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что народный артист СССР, 95-летний Этуш госпитализирован в одну из клиник Москвы.

"(Госпитализирован) в институт Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

Директор Вахтанговского театра, где служит Этуш, Кирилл Крок рассказал, что госпитализацию провели в связи с серьезной травмой артиста.

"Этуш при входе в здание поликлиники зацепился ногой и упал. Сейчас он госпитализирован в институт Склифосовского. Спектакль "Бенефис" с участием Владимира Абрамовича, который должен состояться завтра, будет отменен", — сообщил Крок.

Напомним, в мае этого года Этушу исполнилось 95 лет.