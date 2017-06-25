наверх
25.06.201720:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Объявлены лауреаты Международной премии Франко

    (обновлено: )37
    Как отметили в оргкомитете Международной премии имени Ивана Франко, в этом году в состав международного жюри вошли 12 ученых из университетов Украины, Австрии, Чехии, Польши и США.
    Международная премия имени Ивана Франко
    Frankoprize.com.ua

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В этом году лауреатами Международной премии имени Ивана Франко стали профессор Венского университета Михаэль Мозер и академик Олег Шаблий.

    Светлана Алексиевич. Архивное фото
    Официальная страница Светлане Алексиевич
    "Вы набор пропаганды". Скандальное интервью нобелевского лауреата Алексиевич

    Как сообщили УНИАН в оргкомитете Международной премии, определение лауреатов состоялось во время заседания жюри 24 июня в Институте славистики Венского университета.

    Отмечается, что Михаэль Мозер удостоен премии в номинации "За значительные достижения в области украинистики". Его монография "Новые дополнения к истории украинского языка" (2016) была признана лучшей в этой номинации.

    Как отметил рецензент монографии, польский профессор Роман Мних, труд профессора Мозера очень важен для подъема международного престижа украинского языка, а самого автора можно назвать своеобразным адвокатом украинства в мире: "Монография представляет широкий спектр украинского языка от истоков Киевской Руси до лингвистическо-политических дискуссий нынешнего времени".

    В номинации "За значительные достижения в области социально-гуманитарных наук" лауреатом признан академик Олег Шаблий с его научной работой "Общественная география".

    "Эта монография отражает методологические изменения в украинском общественной географии как научной дисциплины, и ее последовательную интеграцию в мировую географическую науку", — подчеркнул ее рецензент профессор Александр Топчиев.

    Как отметили в оргкомитете премии, в этом году в состав международного жюри вошли 12 ученых из университетов Украины, Австрии, Чехии, Польши и США.

    Победители Международной премии им. Ивана Франко получают денежное вознаграждение (в этом году премиальный фонд составляет 500 тыс. грн) и золотой знак лауреата.

    Церемония награждения лауреатов состоится 27 августа на родине Ивана Франко в Дрогобыче Львовской области.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на VII Международном фестивале "Книжный Арсенал" состоялась церемония вручения премии имени Василия Стуса. Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист Сергей Жадан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Американские военные. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против