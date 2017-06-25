Объявлены лауреаты Международной премии Франко

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В этом году лауреатами Международной премии имени Ивана Франко стали профессор Венского университета Михаэль Мозер и академик Олег Шаблий.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете Международной премии, определение лауреатов состоялось во время заседания жюри 24 июня в Институте славистики Венского университета.

Отмечается, что Михаэль Мозер удостоен премии в номинации "За значительные достижения в области украинистики". Его монография "Новые дополнения к истории украинского языка" (2016) была признана лучшей в этой номинации.

Как отметил рецензент монографии, польский профессор Роман Мних, труд профессора Мозера очень важен для подъема международного престижа украинского языка, а самого автора можно назвать своеобразным адвокатом украинства в мире: "Монография представляет широкий спектр украинского языка от истоков Киевской Руси до лингвистическо-политических дискуссий нынешнего времени".

В номинации "За значительные достижения в области социально-гуманитарных наук" лауреатом признан академик Олег Шаблий с его научной работой "Общественная география".

"Эта монография отражает методологические изменения в украинском общественной географии как научной дисциплины, и ее последовательную интеграцию в мировую географическую науку", — подчеркнул ее рецензент профессор Александр Топчиев.

Как отметили в оргкомитете премии, в этом году в состав международного жюри вошли 12 ученых из университетов Украины, Австрии, Чехии, Польши и США.

Победители Международной премии им. Ивана Франко получают денежное вознаграждение (в этом году премиальный фонд составляет 500 тыс. грн) и золотой знак лауреата.

Церемония награждения лауреатов состоится 27 августа на родине Ивана Франко в Дрогобыче Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве на VII Международном фестивале "Книжный Арсенал" состоялась церемония вручения премии имени Василия Стуса. Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист Сергей Жадан.