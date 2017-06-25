День дружбы и единения славян отмечается в воскресенье

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, славяне всего мира отмечают День дружбы и единения. Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян (белорусы, русские, украинцы, русины).

Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.

Большинство славян — христиане, за исключением боснийцев, которые приняли ислам во времена османского владычества над южной Европой. Болгары, сербы, македонцы, черногорцы, русские — в основном, православные; хорваты, словенцы, поляки, чехи, словаки, лужичане — католики, среди украинцев и белорусов много православных, но есть также католики и униаты.

Во второй половине XIX века славянские народы входили в состав трех империй: Российской, Австро-Венгерской и Османской. Исключение составляли только черногорцы и лужичане. Черногорцы жили в небольшом самостоятельном государстве Черногория, а лужичане проживали на территории Германии. К концу ХХ века все славянские народы, кроме русских (считающихся, однако, государствообразующим этносом) и проживающих в современной Германии лужичан, получили государственную самостоятельность.

Идея единения славянских народов уходит глубоко в историю, к созданию общей письменности святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которые почитаются как в России, так и в ряде других славянских государств.

Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.

В День дружбы и единения славян в разных странах проводятся культурные мероприятия, направленные на возрождение традиций и культур наших предков.

На границе России, Белоруссии и Украины проходит фестиваль "Славянское единство". Впервые он был проведен в 1969 году и начинался как неформальные гуляния народов трех стран. В 1975 году был возведен монумент Дружбы (также известен под символичным названием "Три сестры"), стоящий в точке соединения трех границ, и в последние десятилетия торжества разворачивались на большом поле у монумента, участие в мероприятии ежегодно принимали десятки тысяч человек.

По традиции, раз в три года, принимающей стороной, ответственной за проведение фестиваля, становилась одна из областей — Брянская (Россия), Гомельская (Белоруссия), Черниговская (Украина).

В 2014 году фестиваль в целях безопасности был впервые перенесен из приграничной зоны в город Климово Брянской области, а в 2015 году — в белорусский город Лоев.

В 2016 году фестиваль "Славянское единство" не состоялся. Украинская сторона, которой перешла очередь проведения фестиваля, проигнорировала мероприятие.

В 2017 году принимающей стороной фестиваля выступает Россия. Основные мероприятия международного праздника славянских народов пройдут в городе Клинцы Брянской области. Отличительной чертой фестиваля "Славянское единство — 2017" станет тема детства.