Во Франции погибла популярная девушка-блогер из-за взрыва сифона для сливок

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Популярная во Франции фитнес-блогер Ребекка Бургер погибла из-за взрыва сифона для взбивания сливок.

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О смерти девушки написали ее родители в Facebook, сообщив, что дома с ней произошел несчастный случай.

Позже предупреждение об опасности неисправных сифонов-кремеров было опубликовано в ее аккаунте в Instagram. Там уточнялось, что аппарат взорвался и его фрагмент ударил Ребекку в грудь, что привело к смерти.

rebeccablikes Фитнес-блогер Ребекка Бургер

СМИ сообщали, что она скончалась от остановки сердца после инцидента, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.

Блогер, писавшая о фитнесе и путешествиях, была хорошо известна во Франции, у нее было около 55 тысяч подписчиков в Facebook и 154 тысячи — в Instagram.

Кулинарный сифон работает, впрыскивая оксид азота или углекислый газ в металлический контейнер. В результате внутри баллончика создается высокое давление, необходимое для газирования воды, маринования или изготовления кондитерских изделий.

rebeccablikes Взорвавшийся сифон для взбивания сливок

Движение в защиту прав потребителей во Франции в течение нескольких лет предупреждало читателей о неисправностях в сифонах, которые потенциально могут представлять опасность.

Владельцы устройств получали различные травмы — от сломанных зубов и шума в ушах до множественных переломов и, в одном случае, потери глаза, сообщает журнал 60 Millions. Однако издание отмечает, что новые приборы, изготовленные после 2015 года, пока выглядят безопасными.

В 2013 году жертва взорвавшегося сифона рассказала радио RTL: "Я сломала шесть ребер и грудину. В больнице мне сказали, что, если бы удар и взрыв пришлись на область сердца, я была бы уже мертва".

Число подобных инцидентов настолько велико, что в 2014 году французские власти выпустили предупреждение, где отмечалось, что несчастный случай может произойти в любой момент, даже после нескольких лет использования прибора.

По меньшей мере один производитель отозвал свои устройства — однако спустя год лишь 25 тысяч человек вернули сифоны, хотя куплено было 160 тысяч, передает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что умерла итальянский модельер Карла Фенди, многие годы определявшая стратегию развития всемирно известной группы Fendi.