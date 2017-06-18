В анонсе нового сезона "Игры престолов" назвали настоящее имя Джона Сноу

Entertainment Weekly

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. За месяц до премьеры седьмого сезона в сети назвали настоящее имя Джона Сноу из сериала "Игра престолов". Эту информацию в новом номере журнала Empire сначала заметили пользователи Reddit, а затем и онлайн-издания, в том числе Screen Rant.

С самого начала книжной серии Джорджа Мартина "Песнь льда и огня" было ясно, что Джон Сноу — больше, чем просто бастард Неда Старка. Со временем появилась популярная фанатская теория, согласно которой это сын Лианны Старк (сестры Неда) и ее возлюбленного Рейгара Таргариена.

В финале шестого сезона "Игры престолов" подтвердилась версия о матери Сноу, а спустя некоторое время руководство телесети HBO официально подтвердило личность отца.

В анонсе седьмого сезона, опубликованном в Empire, говорится, что настоящее имя Сноу — Джахарис Таргариен. В "Игре престолов" Джона Сноу играет актер Кит Харингтон. Премьера нового сезона состоится 16 июля.

В седьмом сезоне в основном будут события, которые в книжной серии Джорджа Мартина отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне сериала экранизируют черновой вариант второй половины книги "Ветра зимы", которая не была завершена Мартином до написания сценариев к сериям седьмого сезона (книга "Ветра зимы" будет завершена в 2017 году) и черновой вариант первой половины последней книги цикла "Песнь Льда и Огня" под рабочим названием "Мечта о весне" (книга будет завершена после выхода финального сезона сериала).