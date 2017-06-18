наверх
18.06.201706:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В анонсе нового сезона "Игры престолов" назвали настоящее имя Джона Сноу

    7
    В анонсе седьмого сезона, опубликованном в Empire, говорится, что настоящее имя Сноу - Джахарис Таргариен. В "Игре престолов" Джона Сноу играет актер Кит Харингтон.
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. За месяц до премьеры седьмого сезона в сети назвали настоящее имя Джона Сноу из сериала "Игра престолов". Эту информацию в новом номере журнала Empire сначала заметили пользователи Reddit, а затем и онлайн-издания, в том числе Screen Rant.

    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились кадры нового сезона "Игры престолов"

    С самого начала книжной серии Джорджа Мартина "Песнь льда и огня" было ясно, что Джон Сноу — больше, чем просто бастард Неда Старка. Со временем появилась популярная фанатская теория, согласно которой это сын Лианны Старк (сестры Неда) и ее возлюбленного Рейгара Таргариена.

    В финале шестого сезона "Игры престолов" подтвердилась версия о матери Сноу, а спустя некоторое время руководство телесети HBO официально подтвердило личность отца.

    В анонсе седьмого сезона, опубликованном в Empire, говорится, что настоящее имя Сноу — Джахарис Таргариен. В "Игре престолов" Джона Сноу играет актер Кит Харингтон. Премьера нового сезона состоится 16 июля.

    В седьмом сезоне в основном будут события, которые в книжной серии Джорджа Мартина отсутствуют.

    Ранее сообщалось, что в новом сезоне сериала экранизируют черновой вариант второй половины книги "Ветра зимы", которая не была завершена Мартином до написания сценариев к сериям седьмого сезона (книга "Ветра зимы" будет завершена в 2017 году) и черновой вариант первой половины последней книги цикла "Песнь Льда и Огня" под рабочим названием "Мечта о весне" (книга будет завершена после выхода финального сезона сериала).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада