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    Культура

    Мода сезона: в леопардовом даже не хоронят - Андре Тан

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    Какие вещи и расцветки под запретом для модниц этим летом, а какие — в тренде, в эфире "ГС" рассказал украинский модельер Андре Тан.
    Андре Тан
    wikipedia

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Огромные плечи, ультрамини, брюки-бананы и гигантские украшения. Металлический блеск и люрекс, оборки и кулиски. В будущем сезоне будут актуальны 80-е, самая дикая и "безвкусная" декада прошлого века будет править бал.

    Неделя мужской моды в Лондоне
    REUTERS Neil Hall
    Неделя мужской моды в Лондоне: внегендерные наряды и мультинациональные модели

    О модных тенденциях лета-2017 в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал украинский модельер Андре Тан.

    "Что точно нельзя носить? Есть вещи, которые меня очень раздражают: первое — это леопардовые кофточки и все, что связано с леопардом. Женщины-кошки, женщины-тигрицы, пожалуйста, "сбрейте" это со своего тела, потому что в этом уже даже не хоронят. Это действительно неактуально уже как последние лет десять", — призвал модниц Андре Тан.

    Ранее сообщалось, что в одном из отелей Бердянска состоялся показ мод Berdyansk Fashion Day. Свои коллекции на Азовском побережье представили семь украинских дизайнеров из Киева, Харькова и Одессы.

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