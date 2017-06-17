Мода сезона: в леопардовом даже не хоронят - Андре Тан

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Огромные плечи, ультрамини, брюки-бананы и гигантские украшения. Металлический блеск и люрекс, оборки и кулиски. В будущем сезоне будут актуальны 80-е, самая дикая и "безвкусная" декада прошлого века будет править бал.

О модных тенденциях лета-2017 в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал украинский модельер Андре Тан.

"Что точно нельзя носить? Есть вещи, которые меня очень раздражают: первое — это леопардовые кофточки и все, что связано с леопардом. Женщины-кошки, женщины-тигрицы, пожалуйста, "сбрейте" это со своего тела, потому что в этом уже даже не хоронят. Это действительно неактуально уже как последние лет десять", — призвал модниц Андре Тан.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей Бердянска состоялся показ мод Berdyansk Fashion Day. Свои коллекции на Азовском побережье представили семь украинских дизайнеров из Киева, Харькова и Одессы.