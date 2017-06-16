Вокруг Scooter разгорелся скандал из-за планов выступить в Крыму

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента от "зеленых" Ребекка Хармс раскритиковала планы известной группы Scooter летом выступить в Крыму, пишет Bild.

О том, что Scooter станет участником музыкального фестиваля в Балаклаве, сообщил адвокат Марк Фейгин еще 13 июня, разместив соответствующий снимок в микроблоге в Twitter.

Марк Фейгин/Twitter, 13 июня 2017

С критикой в адрес немецких исполнителей выступила Ребекка Хармс, которая уже многие годы борется за права крымских татар, находящихся "под российской оккупацией". По ее мнению, оправдывать свой визит "интересами поклонников" неприемлемо.

"Похоже, Scooter безразлично то, что Крым был незаконно оккупирован российскими войсками, и то, что, выступая там, они занимают сторону Путина", — цитирует политика RT со ссылкой на немецкую газету.

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В свою очередь солист Scooter Эйч Пи Бакстер заявил, что группа "едет в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому что там наши фанаты".

Как заявил продюсер Scooter Йенсо Теле, они не знали, что таким образом ввязываются в политический конфликт. "Наша музыка абсолютно аполитична, и мы стараемся не лезть в политику. Мы ездим в Россию и Украину с 1995 года. У нас там много фанатов, которые нам рады", — добавил он.

При этом Bild отмечает, что "кое-что" менеджеры Scooter знали о сложной политической ситуации, ведь у себя на сайте они не указали страну, где пройдет концерт, хотя в других случаях соответствующее указание имеется. "Мы поступили так абсолютно осознанно. Мы не хотим раздувать ситуацию. Мы хотим, чтобы всё было нейтрально", — объяснил Теле.

Немецкая группа Scooter, а также Сергей Шнуров (Ленинград), группы "Серьга", "Бригада С", Дима Билан станут участниками второго музыкального фестиваля, который проводит компания "Золотая Балка" в Балаклаве (Севастополь) в начале августа, сообщается на официальном сайте фестиваля ZBFest. Фестиваль пройдет на виноградниках агрофирмы под открытым небом в Балаклавской долине 4 и 5 августа.

Ранее за выступления в Крыму в базу данных "Миротворца" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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До этого на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".