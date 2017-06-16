наверх
16.06.201707:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Минюст США требует арестовать комедию "Тупой и еще тупее-2"

    (обновлено: )20401
    По данным американского ведомства, при съемке комедии в 2014 году использовались десятки миллионов долларов, похищенных из малайзийского инвестфонда, известного как 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Министерство юстиции США требует наложить арест на ряд активов, в том числе права на комедию "Тупой и еще тупее-2" с участием Джима Керри, связанных с предполагаемым отмыванием денег, похищенных из государственного инвестиционного фонда Малайзии, передает агентство Рейтер.

    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Знаменитые актрисы на церемонии закрытия "Кинотавра"

    По данным ведомства, при съемке комедии в 2014 году использовались десятки миллионов долларов, похищенных из малайзийского инвестфонда, известного как 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    Требование арестовать права на фильм содержатся в иске с требованием вернуть 540 миллионов долларов, украденных из фонда. Среди других активов подлежащих аресту — драгоценности, картина Пикассо и еще одна голливудская комедия.

    Права на фильм "Тупой и еще тупее" принадлежат продюсерской компании Red Granite Pictures, которая заявила, что пытается урегулировать поданные против нее иски.

    В прошлом году минюст в рамках данного дела требовал арестовать права на картину "Волк с Уолл-стрит" с участием Леонардо Ди Каприо.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги США и Украины
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Дмитрук: "утечка мозгов" из Украины за 3 года вырастет вдвое. Видео
    Европа открывает для украинцев свои границы
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол