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    Культура

    Оргкомитет Евровидения-2017 должен заплатить еще 142 млн грн - СМИ

    (обновлено: )167
    К 12 июня были подписаны платежные документы по закрытию договоров на сумму 8,31 миллиона гривен. До 18 июня ожидают закрытия еще 57 актов на сумму 44,7 миллиона гривен.
    Евровидение в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Оргкомитет песенного конкурса Евровидение-2017, состоявшегося в Киеве, намерен выплатить около 5,5 миллиона долларов по 250 договорам по итогам конкурса, информирует агентство "Украинские новости" со ссылкой на оргкомитет.

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    "По состоянию на 12 июня 2017 года, оплату ожидали более 250 договоров на сумму более 142 миллионов гривен", — говорится в сообщении оргкомитета.

    К 12 июня были подписаны платежные документы по закрытию договоров на сумму 8,31 миллиона гривен. До 18 июня ожидают закрытия еще 57 актов на сумму 44,7 миллиона гривен.

    На данный момент оргкомитет работает над выполнением всех обязательств перед партнерами, контрагентами, работниками, а также готовит финальный отчет проекта.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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