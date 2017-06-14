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    Киев претендует на Александровское подворье в Иерусалиме

    Тема:

    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов (29)

    (обновлено: )2310
    Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин утверждает, что РФ важно получить право собственности на Александровское подворье.
    Александровское подворье в Иерусалиме
    flickr.com

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Официальный Киев высказал претензии на Александровское подворье в Иерусалиме, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

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    Во вторник он встретился со студентами и выпускниками Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

    В последнее время ИППО ведет работы по возвращению Александровского подворья. По словам Степашина, РФ важно не столько заполучить подворье — оно и так не является израильской собственностью — а получить удостоверение о праве собственности.

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    Как отметил Степашин, сейчас "некто Гофман-Воронцов (уроженец Западной Украины Николай Воронцов-Гофман, председатель "Православного палестинского общества в Святой Земле" — Ред.) захватил его, объявил себя руководителем ИППО".

    "На самом деле, — сказал он, — там "западенцы" сейчас, и посол Украины в Израиле заявляет, что это проукраинская территория".

    По словам председателя ИППО, притязания Украины на Александровское подворье не выдерживают никакой критики "с точки зрения истории и всего остального". "Даже не буду комментировать это", — заявил он.

    Александровское подворье — историческое здание в самом центре Старого города Иерусалима, представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя величайшую святыню христианства — "Порог Судных Врат".

    Ранее сообщалось, что СБУ завела дело на власти Одессы за финансирование церкви УПЦ МП. 

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