Известный российский певец и композитор перенес инсульт

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт и не сможет выступать по крайней мере месяц, сообщила РИА Новости его концертный директор.

Ранее на официальном сайте артиста появилось обращение, в котором он сообщил, что перенес инсульт. При этом Малежик подчеркнул, что прогнозы врачей не лишены оптимизма.

"Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может. В ближайший месяц он точно не сможет выступать", — сказала собеседница агентства.

Вячеслав Малежик выступал с такими известными ансамблями, как "Веселые ребята" и ВИА "Голубые гитары", но наибольшую популярность приобрел как сольный исполнитель. Его композиции исполняют такие звезды российской эстрады как Валерия Леонтьев, Ирина Понаровская и другие.

В мае Малежик, который в этом году отметил 70-летие, попал в базу сайта "Миротворец". Его внесли в базу за "отрицание российской агрессии, поддержку оккупационного режима".