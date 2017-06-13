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    Известный российский певец и композитор перенес инсульт

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    Концертный директор Вячеслава Малежика сообщил РИА Новости, что состояние певца изменяется в лучшую сторону, но на гитаре пока играть не может. По его словам, в ближайший месяц концертов не будет.
    Певец, поэт, композитор Вячеслав Малежик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Российский певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт и не сможет выступать по крайней мере месяц, сообщила РИА Новости его концертный директор.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее на официальном сайте артиста появилось обращение, в котором он сообщил, что перенес инсульт. При этом Малежик подчеркнул, что прогнозы врачей не лишены оптимизма.

    "Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может. В ближайший месяц он точно не сможет выступать", — сказала собеседница агентства.

    Вячеслав Малежик выступал с такими известными ансамблями, как "Веселые ребята" и ВИА "Голубые гитары", но наибольшую популярность приобрел как сольный исполнитель. Его композиции исполняют такие звезды российской эстрады как Валерия Леонтьев, Ирина Понаровская и другие.

    В мае Малежик, который в этом году отметил 70-летие, попал в базу сайта "Миротворец". Его внесли в базу за "отрицание российской агрессии, поддержку оккупационного режима".

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