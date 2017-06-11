Руслана осталась без гонорара за выступление на Евровидении

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Победительница Евровидения-2004 Руслана, которая была приглашенной звездой на финале конкурса в Киеве, до сих пор не получила обещанного гонорара. Об этом певица заявила в интервью программе Светская жизнь.

"По состоянию на сегодня мы деньги не получили, потому что расчеты будут продолжаться еще очень долго. С Сашей (Александром Ксенофонтовым — Ред.) у меня были ужасные скандалы о цифре, которую я вложила в создание этой песни, запись, клип, костюмы, подготовку. И Евровидение покрыло лишь часть этих затрат…", — заявила Руслана.

Ранее сообщалось, что российская певица Юлия Самойлова считает, что самое главное для нее на сегодняшний день – хорошо подготовиться к международному песенному конкурсу Евровидение-2018, который пройдет в Португалии.