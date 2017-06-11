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    Культура

    Руслана осталась без гонорара за выступление на Евровидении

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (119)

    (обновлено: )31040
    Победительница Евровидения-2004 Руслана сообщила, что по состоянию на сегодня деньги за выступление она не получила, потому что расчеты, по ее словам, будут продолжаться еще очень долго.
    Руслана Лыжичко, 9 июня 2017
    Руслана Лыжичко/Facebook

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Победительница Евровидения-2004 Руслана, которая была приглашенной звездой на финале конкурса в Киеве, до сих пор не получила обещанного гонорара. Об этом певица заявила в интервью программе Светская жизнь.

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    "По состоянию на сегодня мы деньги не получили, потому что расчеты будут продолжаться еще очень долго. С Сашей (Александром Ксенофонтовым — Ред.) у меня были ужасные скандалы о цифре, которую я вложила в создание этой песни, запись, клип, костюмы, подготовку. И Евровидение покрыло лишь часть этих затрат…", — заявила Руслана.

    Ранее сообщалось, что российская певица Юлия Самойлова считает, что самое главное для нее на сегодняшний день – хорошо подготовиться к международному песенному конкурсу Евровидение-2018, который пройдет в Португалии.

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