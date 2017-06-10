В Румынии закрыли замок Дракулы

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Румынии закрыли для посещений один из самых известных сооружений — замок Поенари. Одну из самых популярных достопримечательностей Румынии атаковали медведи. Об этом сообщает ВВС.

Замок Поенари известен благодаря знаменитой истории графа Дракулы.

Власть хочет обезопасить туристов. Сообщается, что в последнее время несколько туристов, которые поднимались вверх по лестнице в 1480 ступенек к развалинам старинного замка, сталкивались с бурой медведицей, которая растит троих детенышей неподалеку.

Министерство охраны окружающей среды дало местной власти разрешение вывезти животных, однако пока непонятно, куда их можно отправить.

Полиция считает, что медведей привлекает еда, которую туристы оставляют после себя возле замка.

Ранее сообщалось, что Китай завершил создание корпуса копии корабля "Титаник" в туристических целях в натуральную величину, его строительство началось в середине января 2014 года у берегов реки Цицзян в округе Суйнин провинции Сычуань.