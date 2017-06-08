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    Культура

    В Крыму объяснили, почему Джамала не может приехать на полуостров

    (обновлено: )960110
    В правительстве Крыма сообщили, что певица Джамала хочет приехать в Крым, но опасается давления со стороны "определенных киевских кругов".
    Джамала. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июн – РИА Новости Украина. Победительница конкурса Евровидение-2016 украинская певица Джамала не может посетить Крым из-за оказываемого давления в Украине, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

    Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать. Джамала родилась в 1983 году в Киргизии, но в детстве переехала в село Малореченское под Алуштой, где и сейчас проживают ее родственники.

    В свою очередь, Георгий Мурадов направил певице официальное письмо с приглашением посетить Крым в любое удобное время.

    "Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине. Мы очень сожалеем, что она, в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб, не приехала в Крым", — сказал РИА Новости Мурадов.

    По его словам, приглашение посетить крымскую землю по-прежнему остается в силе.

    "Мы ее всегда ожидаем и окажем необходимое гостеприимство", — подчеркнул Мурадов.

    Ранее сообщалось, что у Джамалы умер дедушка Айяр Джемалядин. Похороны состоялись в селе Кучук Озене (Малореченское) в Крыму.

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