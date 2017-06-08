В Крыму объяснили, почему Джамала не может приехать на полуостров

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости Украина. Победительница конкурса Евровидение-2016 украинская певица Джамала не может посетить Крым из-за оказываемого давления в Украине, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать. Джамала родилась в 1983 году в Киргизии, но в детстве переехала в село Малореченское под Алуштой, где и сейчас проживают ее родственники.

В свою очередь, Георгий Мурадов направил певице официальное письмо с приглашением посетить Крым в любое удобное время.

"Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине. Мы очень сожалеем, что она, в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб, не приехала в Крым", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, приглашение посетить крымскую землю по-прежнему остается в силе.

"Мы ее всегда ожидаем и окажем необходимое гостеприимство", — подчеркнул Мурадов.

Ранее сообщалось, что у Джамалы умер дедушка Айяр Джемалядин. Похороны состоялись в селе Кучук Озене (Малореченское) в Крыму.