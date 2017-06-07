Культовый американский режиссер занялся разоблачением Трампа

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Американский режиссер-документалист Майкл Мур на своем сайте создал раздел под названием TrumpiLeaks для сбора разоблачительной информации о президенте США Дональде Трампе.

"Добро пожаловать на TrumpiLeaks. Этот сайт предоставляет самую мощную технологию шифрования, чтобы позволить отважным разоблачителям частным образом общаться со мной и моей командой. Мы приветствует (решение – Ред.) патриотичных американцев в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, знающих о преступлениях, лживых заявлениях и в целом неправомерных действий Дональда Трампа и его соратников, сообщить об этом во имя защиты США от тирании", — говорится в сообщении, опубликованном на странице сайте режиссера.

"Хотя никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% защищенным, средства, которые мы используем, обеспечивают самые безопасные технологии, чтобы защитить вашу анонимность", — отмечает режиссер, обращаясь к потенциальным обличителям Трампа.

Ранее Мур сообщил, что работает над документальным фильмом "Фаренгейт 11/9" о президенте США Дональде Трампе и президентских выборах в стране в 2016 году.

В феврале Мур предложил президенту США Дональду Трампу самостоятельно покинуть Белый дом, иначе, по его мнению, в отношении президента будет инициирован импичмент. Ранее Мур сравнил подходы Трампа и экс-президента Джорджа Буша-младшего к нацбезопасности, предупреждая, что при Трампе в стране может произойти крупный теракт, как это некогда произошло при Буше.

Название фильма является отсылкой ко дню, когда Трамп был избран президентом США — 9 ноября 2016 года. Продюсеры Боб и Харви Вайнштейн приобрели международные права на фильм. Дата выхода пока не сообщается.

В 2004 году Мур снял фильм "Фаренгейт 9/11", посвященный критике и обвинениям в адрес экс-президента США Джорджа Буша-младшего, в том числе в его причастности к событиям 11 сентября 2001 года.

Режиссер-документалист Майкл Мур работает в жанре острой политической сатиры. В 2002 году он стал лауреатом премии "Оскар" за документальный фильм "Боулинг для Колумбины".