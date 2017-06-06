Apple представила новые iPad Pro диагональю 10,5 и 12,9 дюйма

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Компания Apple представила новинки в семействе iPad Pro диагональю 10,5 и 12,9 дюйма, их представили на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference (WWDC)).

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Новы планшеты оснащены экраном с технологией ProMotion и 64-битным шестиядерным ARM-микропроцессором (A10X Fusion chip). Заказать новинки, минимальная цена которых составит 649 долларов и 799 долларов, можно уже сегодня. Компания планирует начать отправку девайсов новым владельцам уже на следующей неделе с началом их продаж в магазинах Apple в 37 странах мира.

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Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.