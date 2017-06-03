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    Культура

    Немецкая звезда сыграет в кино по мотивам "Преступления и наказания"

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    Картина будет представлять из себя взгляд со стороны от лица Дуни Раскольниковой. По сюжету, она перестает получать письма от Родиона и едет на его поиски в Петербург.
    Тиль Швайгер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Известный немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер может сыграть в фильме по мотивам романа Федора Достоевского "Преступления и наказания".

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    Об этом сообщил РИА Новости кинопродюсер Алексей Петрухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    "Как всегда, одна из главных ролей глазами иностранца должна быть. Я думаю, мы сейчас договоримся и в течение месяца-двух объявим. Мы Тиля Швайгера пытаемся", — сказал Петрухин.

    Как рассказал продюсер, картина будет представлять из себя взгляд со стороны от лица Дуни Раскольниковой. По сюжету, она перестает получать письма от Родиона и едет на его поиски в Петербург. По словам Петрухина, фильм станет новым прочтением классики в том же стиле, как "Шерлок Холмс" Гая Ричи или "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе.

    Он также сообщил, что в скором времени фильм будет представлен в Фонде кино.

    Ранее сообщалось, что кинокомпания Kinorob ведет работу над экранизацией исторической драмы о дочери князя Ярослава Мудрого — Анне Ярославне.

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