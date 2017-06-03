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    Культура

    Ответственный за организацию Евровидения в Киеве подал в отставку

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    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Главный продюсер по музыкальному и спортивному вещанию Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Павел Грицак подал заявление об отставке. Об этом сообщил член правления НОТУ Роман Винтонив.

    "Есть почти триста незакрытых сделок по Евровидению. Есть пикет под Кабмином, на который пришли люди, потому что им не заплатили 20% денег за работу на Евровидении. Есть расследования КРУ и прокуратуры по Евровидению. Есть человек, который отвечал за организацию Евровидения…" — написал он в Facebook, обнародовав заявление об увольнении. 

    По словам Винтонива, когда ответственного за проведенную работу спросили "Что вам нужно, чтобы завершить все незакрытые проблемы?", он написал заявление об увольнении.

    "То есть Евровидение провели ок. Все счастливы. А вот завершить документальную работу нормально — нет-нет, это не ко мне — сами разгребайте. Я устал. Я ухожу", — возмутился журналист.

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