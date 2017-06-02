Лорак удивила откровенным фото в вышиванке

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак разместила на своей странице в instagram фотографию в элегантной вышиванке.
На фото певица и ее супруг Мурат Налчаджиоглу наслаждаются отдыхом в Турции.
Украинская певица Ани Лорак с мужем Муратом
Судя по геолокации, семейство выбрало для отдыха фешенебельный отель Liberty Hotels LYKIA.
Напомним, Ани Лорак не раз подвергалась критике за постоянные гастроли и активное участие в музыкальной жизни в России. Ранее уже неоднократно понимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины".