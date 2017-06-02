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    Культура

    Лорак удивила откровенным фото в вышиванке

    (обновлено: )105131
    Украинская певица Ани Лорак, сделавшая перерыв в гастрольной деятельности, и ее супруг Мурат Налчаджиоглу наслаждаются отдыхом в Турции
    Украинская певица Ани Лорак с мужем Муратом
    Ани Лорак, instagram

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак разместила на своей странице в instagram фотографию в элегантной вышиванке.

    На фото певица и ее супруг Мурат Налчаджиоглу наслаждаются отдыхом в Турции.

    Ани Лорак, instagram
    Украинская певица Ани Лорак с мужем Муратом

    Судя по геолокации, семейство выбрало для отдыха фешенебельный отель Liberty Hotels LYKIA. 

    Напомним, Ани Лорак не раз подвергалась критике за постоянные гастроли и активное участие в музыкальной жизни в России. Ранее уже неоднократно понимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины". 

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