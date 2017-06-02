Стало известно о состоянии Кустурицы после аварии

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Сербский режиссер Эмир Кустурица не получил травм при автомобильной аварии и после осмотра отпущен домой, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Даниела Ракич.

"В легкой автомобильной аварии, которая ночью произошла на трассе Лиг-Белград, когда автомобиль "Мерседес", в котором находились Эмир Кустурица и его водитель Вичентие Савич слетел с трассы, наш прославленный режиссер не получил травм и после осмотра отпущен домой. С ним все в порядке", — сказала Ракич агентству.

Водитель Кустурицы, 67-летний Савич остался на лечении в больнице города Валево в связи с переломом ключицы.

Регион центральной и западной Сербии накануне был охвачен сильными дождями и грозами.