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    Культура

    Стало известно о состоянии Кустурицы после аварии

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    Сообщается, что кинорежиссера после осмотра медиками отпустили домой, однако его водитель остался на лечении в больнице города Валево в связи с переломом ключицы.
    Режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Сербский режиссер Эмир Кустурица не получил травм при автомобильной аварии и после осмотра отпущен домой, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Даниела Ракич.

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    "В легкой автомобильной аварии, которая ночью произошла на трассе Лиг-Белград, когда автомобиль "Мерседес", в котором находились Эмир Кустурица и его водитель Вичентие Савич слетел с трассы, наш прославленный режиссер не получил травм и после осмотра отпущен домой. С ним все в порядке", — сказала Ракич агентству.

    Водитель Кустурицы, 67-летний Савич остался на лечении в больнице города Валево в связи с переломом ключицы.

    Регион центральной и западной Сербии накануне был охвачен сильными дождями и грозами.

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