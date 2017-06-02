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    Кинорежиссер Кустурица попал в автомобильную аварию

    (обновлено: )23
    По данным сербских СМИ, Mercedes, в котором ехал Эмир Кустурица, вылетел в кювет на шоссе между городом Чачак и Белградом.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Всемирно известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию, передает информационный портал Srbija Danas.

    Сообщается, что Mercedes, в котором ехал Кустурица, вылетел в кювет на шоссе между городом Чачак и Белградом.

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    Прибывшие на место ДТП медики оказали первую помощь кинорежиссеру и водителю автомобиля, посоветовав им пройти обследование в клинике близлежащего города Валево.

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