Кинорежиссер Кустурица попал в автомобильную аварию

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Всемирно известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию, передает информационный портал Srbija Danas.

Сообщается, что Mercedes, в котором ехал Кустурица, вылетел в кювет на шоссе между городом Чачак и Белградом.

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Прибывшие на место ДТП медики оказали первую помощь кинорежиссеру и водителю автомобиля, посоветовав им пройти обследование в клинике близлежащего города Валево.