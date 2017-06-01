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    Культура

    В Гарварде намерены читать лекции по "Игре престолов"

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    Название курса будет звучать, как "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". В курсе будет рассмотрен вопрос того, как в книгах Джорджа Мартина отражена и адаптирована история и культура средневекового мира Евразии.
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    2013 Home Box Office, Inc.

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина.  В Гарвардском университете запускают курс лекций, посвященный серии книг американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", сообщает Time. В том числе, внимание в курсе будет уделено сериалу "Игра престолов" телеканала HBO.

    Трейлер Игры престолов
    Канал GameofThrones на Youtube
    Новый трейлер сериала "Игра престолов"

    Уже известно название курса, которое будет звучать, как "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". В курсе будет рассмотрен вопрос того, как в книгах Джорджа Мартина отражена и адаптирована история и культура средневекового мира Евразии.

    Издание сообщает, что в частности планируется изучение отдельных "архетипических персонажей", среди которых король и его жена, а также второй сын. Этим персонажам будут подобраны аналогии в средневековой истории, а также в литературе и легендах.

    Ранее сообщалось, что премьера седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" намечена на 16 июля 2017 года.

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