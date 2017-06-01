В Гарварде намерены читать лекции по "Игре престолов"

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Гарвардском университете запускают курс лекций, посвященный серии книг американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", сообщает Time. В том числе, внимание в курсе будет уделено сериалу "Игра престолов" телеканала HBO.

Уже известно название курса, которое будет звучать, как "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". В курсе будет рассмотрен вопрос того, как в книгах Джорджа Мартина отражена и адаптирована история и культура средневекового мира Евразии.

Издание сообщает, что в частности планируется изучение отдельных "архетипических персонажей", среди которых король и его жена, а также второй сын. Этим персонажам будут подобраны аналогии в средневековой истории, а также в литературе и легендах.

Ранее сообщалось, что премьера седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" намечена на 16 июля 2017 года.