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    Культура

    Дорн стихами объяснил свою гражданскую позицию

    (обновлено: )96081
    Известный украинский певец Иван Дорн написал стихи, в которых объяснил свою гражданскую позицию. Певец опубликовал видео на своей странице в Facebook.
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинский певец Иван Дорн опубликовал видео, на котором читает собственные стихи, объясняя таким образом гражданскую позицию.

    Видео опубликовано на странице исполнителя в Facebook.

    "Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране. Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне. Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі. Хотят меня все непременно вертеть вокруг своей оси", — говорит Дорн.

    Ранее сообщалось, что Иван Дорн вынужден был отменить концерт в Одессе из-за открытых угроз и готовящихся провокаций. 

    Напомним, скандал с Дорном возник после того, как в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю певец заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял". При этом он сказал, что ему нравится считать русских и украинцев братьями. 

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