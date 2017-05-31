Дорн стихами объяснил свою гражданскую позицию

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинский певец Иван Дорн опубликовал видео, на котором читает собственные стихи, объясняя таким образом гражданскую позицию.

Видео опубликовано на странице исполнителя в Facebook.

"Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране. Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне. Хотя тут все закономерно, я говорю не так, як всі. Хотят меня все непременно вертеть вокруг своей оси", — говорит Дорн.

Ранее сообщалось, что Иван Дорн вынужден был отменить концерт в Одессе из-за открытых угроз и готовящихся провокаций.

Напомним, скандал с Дорном возник после того, как в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю певец заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял". При этом он сказал, что ему нравится считать русских и украинцев братьями.